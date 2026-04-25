Rencontre Visite automnale des jardins Les Jardins de Soussilanges Céron
Rencontre Visite automnale des jardins Les Jardins de Soussilanges Céron samedi 24 octobre 2026.
Céron
Rencontre Visite automnale des jardins
Les Jardins de Soussilanges 141 Rue des gardiens du village Céron Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Trois rencontres se dérouleront aux Jardins de Soussilanges de juin à octobre en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
La troisième et dernière rencontre a lieu en octobre avec au programme une visite automnale des jardins.
Cette rencontre est gratuite. Inscription obligatoire sur caue71.fr .
Les Jardins de Soussilanges 141 Rue des gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesjardinsdesoussilanges@gmail.com
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English : Rencontre Visite automnale des jardins
L’événement Rencontre Visite automnale des jardins Céron a été mis à jour le 2026-04-25 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III