Conférence L’eau au jardin Jardins de Soussilanges Céron
Conférence L’eau au jardin Jardins de Soussilanges Céron samedi 27 juin 2026.
Céron
Conférence L’eau au jardin
Jardins de Soussilanges 141 Rue des Gardiens du village Céron Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Trois rencontres se dérouleront aux Jardins de Soussilanges de juin à octobre en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
La première rencontre a pour thématique L’eau au jardin conférence, échanges et visite des jardins .
Ces rencontres sont gratuites. Inscription obligatoire sur caue71.fr .
Jardins de Soussilanges 141 Rue des Gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesjardinsdesoussilanges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence L’eau au jardin
L’événement Conférence L’eau au jardin Céron a été mis à jour le 2026-04-25 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III