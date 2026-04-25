Conférence L’eau au jardin Jardins de Soussilanges Céron

Céron

Conférence L’eau au jardin

Jardins de Soussilanges 141 Rue des Gardiens du village Céron Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Trois rencontres se dérouleront aux Jardins de Soussilanges de juin à octobre en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

La première rencontre a pour thématique L’eau au jardin conférence, échanges et visite des jardins .

Ces rencontres sont gratuites. Inscription obligatoire sur caue71.fr .

Jardins de Soussilanges 141 Rue des Gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesjardinsdesoussilanges@gmail.com

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English : Conférence L’eau au jardin

L’événement Conférence L’eau au jardin Céron a été mis à jour le 2026-04-25 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III