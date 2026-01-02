Conférence Animal mytique et symbolique Espace Franquin Angoulême

Conférence Animal mytique et symbolique

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente

Début : 2026-04-22 18:15:00

fin : 2026-04-22 19:45:00

2026-04-22

La licorne dans l’histoire de l’art. Conférence animée par Céline Parant.

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English :

The unicorn in art history. Lecture by Céline Parant.

