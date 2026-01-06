Soirée drink et paint au musée du papier Musée du Papier Angoulême

Soirée drink et paint au musée du papier

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:15:00

fin : 2026-04-30 20:45:00

Date(s) :

2026-04-30

Vous pensez n’avoir aucun talent artistique pour la peinture et pourtant…. Grâce à l’aide de Louise, vous serez étonnés du résultat.

.

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You may think you have no artistic talent for painting, but you do…. With Louise?s help, you?ll be amazed at the results.

L’événement Soirée drink et paint au musée du papier Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême