Soirée drink et paint au musée du papier Musée du Papier Angoulême jeudi 30 avril 2026.
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Début : 2026-04-30 18:15:00
fin : 2026-04-30 20:45:00
2026-04-30
Vous pensez n’avoir aucun talent artistique pour la peinture et pourtant…. Grâce à l’aide de Louise, vous serez étonnés du résultat.
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
English :
You may think you have no artistic talent for painting, but you do…. With Louise?s help, you?ll be amazed at the results.
