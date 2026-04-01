Théâtre Lieux communs BP 40287 Angoulême
Théâtre Lieux communs BP 40287 Angoulême mardi 28 avril 2026.
Angoulême
Théâtre Lieux communs
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-28
Avec ce spectacle aux allures de thriller, Baptiste Amann déploie une pièce chorale aux multiples échos contemporains. Mêlant enquête policière, récits entrelacés et personnages confrontés à leurs certitudes, il interroge l’onde de choc d’un fait divers
.
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
In this thriller-like show, Baptiste Amann unfolds a choral play with multiple contemporary echoes. Combining a police investigation, interwoven narratives and characters confronted with their certainties, he examines the shockwaves of a news story
L’événement Théâtre Lieux communs Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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