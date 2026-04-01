Théâtre Lieux communs BP 40287 Angoulême

Angoulême

Théâtre Lieux communs

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28

Avec ce spectacle aux allures de thriller, Baptiste Amann déploie une pièce chorale aux multiples échos contemporains. Mêlant enquête policière, récits entrelacés et personnages confrontés à leurs certitudes, il interroge l’onde de choc d’un fait divers

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

In this thriller-like show, Baptiste Amann unfolds a choral play with multiple contemporary echoes. Combining a police investigation, interwoven narratives and characters confronted with their certainties, he examines the shockwaves of a news story

L’événement Théâtre Lieux communs Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême