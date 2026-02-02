Exposition La plantation Josias Square Girard II Angoulême

Exposition La plantation Josias

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Tarif réduit

Angoumoisins, familles nombreuses, 18 à 25 ans, + de 62 ans, groupes + de 8 pers, détenteurs d’un ticket de de 7 jours de l’autre musée ou ticket de visite Trésor de la Cathédrale

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-29

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-04-29 2026-06-01

Soutenus par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, l’exposition retrace la mémoire des esclaves du café.

.

Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Supported by the Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, the exhibition traces the memory of the coffee slaves.

