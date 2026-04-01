Théâtre Sans faire de bruit BP 40287 Angoulême

Angoulême

Théâtre Sans faire de bruit

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28

Entre documentaire et enquête intime, ce spectacle est une expérience sensorielle bouleversante, drôle et surtout captivante, qui déploie un travail sonore subtil pour évoquer un drame familial.

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

Part documentary, part intimate investigation, this show is a deeply moving, funny and above all captivating sensory experience, using subtle sound work to evoke a family drama.

L’événement Théâtre Sans faire de bruit Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême