Théâtre Sans faire de bruit BP 40287 Angoulême
Théâtre Sans faire de bruit BP 40287 Angoulême mardi 28 avril 2026.
Angoulême
Théâtre Sans faire de bruit
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-28
Entre documentaire et enquête intime, ce spectacle est une expérience sensorielle bouleversante, drôle et surtout captivante, qui déploie un travail sonore subtil pour évoquer un drame familial.
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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
Part documentary, part intimate investigation, this show is a deeply moving, funny and above all captivating sensory experience, using subtle sound work to evoke a family drama.
L’événement Théâtre Sans faire de bruit Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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