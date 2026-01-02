Jeu de rôle Une nuit au musée Square Girard II Angoulême
Jeu de rôle Une nuit au musée
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-25 20:00:00
Entrez dans une nuit où l’art devient vivant chaque œuvre cache une histoire, un mystère.
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
Enter a night where art comes alive: each work hides a story, a mystery.
