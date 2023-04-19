Sentier de l’île Marquet Angoulême Charente

Sentier de l’île Marquet Angoulême Charente vendredi 1 août 2025.

Sentier de l’île Marquet

Sentier de l’île Marquet Ile Marquet 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Située au cœur même d’Angoulême, cette île a connu, au fil des siècles, nombre de changements, qui sont aujourd’hui dévoilés au public à travers la mise en place d’un sentier d’interprétation.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Located in the very heart of Angoulême, this island has undergone many changes over the centuries, which are now revealed to the public through the creation of an interpretive trail.

Deutsch :

Die im Herzen von Angoulême gelegene Insel hat im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Veränderungen erfahren, die heute der Öffentlichkeit durch die Einrichtung eines Interpretationspfades enthüllt werden.

Italiano :

Situata nel cuore di Angoulême, quest’isola ha subito molti cambiamenti nel corso dei secoli, che ora vengono svelati al pubblico attraverso la creazione di un percorso di interpretazione.

Español :

Situada en el corazón de Angulema, esta isla ha sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos, que ahora se revelan al público mediante la creación de un sendero de interpretación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-19 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme