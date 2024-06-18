Le Périph’vert Angoulême Charente

Le Périph’vert Angoulême Charente vendredi 1 août 2025.

Le Périph’vert

Le Périph’vert Chais Magélis 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Voici une belle randonnée urbaine qui offre des panoramas exceptionnels sur le Plateau du Vieil Angoulême et qui permet de découvrir de remarquables espaces naturels préservés à Angoulême, Soyaux, L’Isle d’Espagnac et Gond Pontouvre.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Here’s a beautiful urban hike that offers exceptional panoramic views over the Plateau du Vieil Angoulême and allows you to discover remarkable preserved natural areas in Angoulême, Soyaux, L’Isle d’Espagnac and Gond Pontouvre.

Deutsch :

Dies ist eine schöne Stadtwanderung mit außergewöhnlichen Panoramen auf dem Plateau du Vieil Angoulême und bemerkenswerten, geschützten Naturräumen in Angoulême, Soyaux, L?Isle d’Espagnac und Gond Pontouvre.

Italiano :

Si tratta di una bella passeggiata urbana che offre una vista panoramica eccezionale sul Plateau du Vieil Angoulême e permette di scoprire alcune aree naturali straordinariamente ben conservate ad Angoulême, Soyaux, L’Isle d’Espagnac e Gond Pontouvre.

Español :

Se trata de un hermoso paseo urbano que ofrece excepcionales vistas panorámicas sobre la meseta de Vieil Angoulême y permite descubrir algunas zonas naturales notablemente bien conservadas de Angoulême, Soyaux, L’Isle d’Espagnac y Gond Pontouvre.

