Exposition Artisans du Vent Le Lieu Utile Angoulême
Exposition Artisans du Vent Le Lieu Utile Angoulême mardi 28 avril 2026.
Angoulême
Exposition Artisans du Vent
Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-28
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-04-28
Venez découvrir une exposition réunissant Yuta Arima, Thomas Lanfranchi,, Agnès Aubaque et Anja Madsen. Une exploration sensible des liens entre air, matière et mouvement, où les œuvres dialoguent avec le vent et ses imprévisibilités.
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Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr
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English :
Come and discover an exhibition featuring Yuta Arima, Thomas Lanfranchi, Agnès Aubaque and Anja Madsen. A sensitive exploration of the links between air, matter and movement, where the works engage in dialogue with the wind and its unpredictability.
L’événement Exposition Artisans du Vent Angoulême a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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