Projection Courts métrages d’animation Médiathèque L’Alpha Angoulême

Projection Courts métrages d’animation

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez une sélection de petits films d’animation colorés et amusants réalisés par les étudiants de l’EMCA, adaptés de livres jeunesse.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Discover a selection of colorful, fun animated films made by EMCA students, adapted from children?s books.

