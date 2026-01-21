Projection Courts métrages d’animation Médiathèque L’Alpha Angoulême
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
2026-04-25
Découvrez une sélection de petits films d’animation colorés et amusants réalisés par les étudiants de l’EMCA, adaptés de livres jeunesse.
English :
Discover a selection of colorful, fun animated films made by EMCA students, adapted from children?s books.
