Concert Jam pop rock MJC Rives de Charente Angoulême

Angoulême

Concert Jam pop rock

MJC Rives de Charente 5 chemin du halage Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le CSCS-MJC Rives de Charente, en partenariat avec le Conservatoire Gabriel Fauré, invite tous les passionnés de musique à sa prochaine Jam Pop-Rock ! C’est l’occasion idéale pour improviser avec d’autres artistes et faire vibrer la scène local.

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MJC Rives de Charente 5 chemin du halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03

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English :

The CSCS-MJC Rives de Charente, in partnership with the Gabriel Fauré Conservatory, invites all music fans to its next Pop-Rock Jam! It’s the perfect opportunity to improvise with other artists and rock the local scene.

L’événement Concert Jam pop rock Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême