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Concert Jam pop rock MJC Rives de Charente Angoulême

Concert Jam pop rock MJC Rives de Charente Angoulême vendredi 24 avril 2026.

Lieu : MJC Rives de Charente

Adresse : 5 chemin du halage

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Angoulême

Concert Jam pop rock

MJC Rives de Charente 5 chemin du halage Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Le CSCS-MJC Rives de Charente, en partenariat avec le Conservatoire Gabriel Fauré, invite tous les passionnés de musique à sa prochaine Jam Pop-Rock ! C’est l’occasion idéale pour improviser avec d’autres artistes et faire vibrer la scène local.
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MJC Rives de Charente 5 chemin du halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03 

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English :

The CSCS-MJC Rives de Charente, in partnership with the Gabriel Fauré Conservatory, invites all music fans to its next Pop-Rock Jam! It’s the perfect opportunity to improvise with other artists and rock the local scene.

L’événement Concert Jam pop rock Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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