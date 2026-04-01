Concert Jam pop rock MJC Rives de Charente Angoulême
Concert Jam pop rock MJC Rives de Charente Angoulême vendredi 24 avril 2026.
Angoulême
Concert Jam pop rock
MJC Rives de Charente 5 chemin du halage Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le CSCS-MJC Rives de Charente, en partenariat avec le Conservatoire Gabriel Fauré, invite tous les passionnés de musique à sa prochaine Jam Pop-Rock ! C’est l’occasion idéale pour improviser avec d’autres artistes et faire vibrer la scène local.
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MJC Rives de Charente 5 chemin du halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03
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English :
The CSCS-MJC Rives de Charente, in partnership with the Gabriel Fauré Conservatory, invites all music fans to its next Pop-Rock Jam! It’s the perfect opportunity to improvise with other artists and rock the local scene.
L’événement Concert Jam pop rock Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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