Théâtre d’improvisation Les improglios MJC Rives de Charente Angoulême

Angoulême

Théâtre d’improvisation Les improglios

MJC Rives de Charente 5 Quai du Halage Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Préparez-vous pour des improvisation théâtrale explosif. L’événement mettra en scène Les Improglios qui devront recourir à leurs créativités. Le public aura alors un rôle central !

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MJC Rives de Charente 5 Quai du Halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03 secretariat@cscs-rivesdecharente.com

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English :

Get ready for explosive theatrical improvisation. The event will feature The Improglios , who will have to use their creativity. The audience will play a central role!

L’événement Théâtre d’improvisation Les improglios Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême