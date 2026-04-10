Théâtre d’improvisation Les improglios MJC Rives de Charente Angoulême
Théâtre d’improvisation Les improglios MJC Rives de Charente Angoulême mardi 21 avril 2026.
Angoulême
Théâtre d’improvisation Les improglios
MJC Rives de Charente 5 Quai du Halage Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Préparez-vous pour des improvisation théâtrale explosif. L’événement mettra en scène Les Improglios qui devront recourir à leurs créativités. Le public aura alors un rôle central !
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MJC Rives de Charente 5 Quai du Halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03 secretariat@cscs-rivesdecharente.com
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English :
Get ready for explosive theatrical improvisation. The event will feature The Improglios , who will have to use their creativity. The audience will play a central role!
L’événement Théâtre d’improvisation Les improglios Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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