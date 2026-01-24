Exposition Sur les terres australes Médiathèque L’Alpha Angoulême

Exposition Sur les terres australes

Partez à la découverte des Terres Australes et Antarticques Françaises (TAAF) avec Anthony le Nozahic. Venez partager son expérience de vie durant 14 mois, entre 2019 et 2020, sur une petite île perdue au milieu de l’océan Indien faisant partie des TAAF.

Discover the French Southern and Antarctic Lands (TAAF) with Anthony le Nozahic. Come and share his experience of living for 14 months, between 2019 and 2020, on a small island lost in the middle of the Indian Ocean, part of the TAAF.

