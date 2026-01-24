Exposition Femme hibou-femme serpent Médiathèque L’Alpha Angoulême

Exposition Femme hibou-femme serpent

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : Lundi 2026-05-05

fin : 2026-05-27

2026-05-05

Femme hibou Femme serpent réunit les univers sensibles et complémentaires d’Émilie Saitas (La Mue) mais aussi de Vincent Zabus et Sara del Giudice (La semaine où je ne suis pas morte) dans une exposition magnifique.

Médiathèque L'Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Femme hibou ? Femme serpent brings together the sensitive and complementary worlds of Émilie Saitas (La Mue) and Vincent Zabus and Sara del Giudice (La semaine où je ne suis pas morte) in a magnificent exhibition.

