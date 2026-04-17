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Comédie musicale L’écho des Barricades Espace Franquin Angoulême

Comédie musicale L’écho des Barricades Espace Franquin Angoulême mardi 5 mai 2026.

Lieu : Espace Franquin

Adresse : 1 Boulevard Berthelot

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Angoulême

Comédie musicale L’écho des Barricades

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-05

Date(s) :
2026-05-05 2026-05-07

Plongez au cœur de l’univers des Misérables avec L’Écho des Barricades , une comédie musicale interprétée par 110 jeunes choristes et 7 musiciens, à découvrir à l’Espace Franquin.
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Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Immerse yourself in the world of Les Misérables with L?Écho des Barricades , a musical performed by 110 young choristers and 7 musicians, to be discovered at Espace Franquin.

L’événement Comédie musicale L’écho des Barricades Angoulême a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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