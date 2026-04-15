Remise en selle pour les femmes, MJC Mosaïque, Angoulême

Remise en selle pour les femmes 21 avril – 5 mai, les mardis MJC Mosaïque Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T15:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:30:00+02:00

Profiter de 3 séances adaptées pour vous remettre en selle. La participation aux 3 séances est nécessaires afin d’évoluer ensemble au fil des séances. Le niveau et les activités proposées seront établis lors de la première séance. Pas de jugement, juste l’envie de pédaler ensemble, et pouvoir se déplacer à vélo où l’on veut, quand l’on veut !

Les 3 séances initiales sont prévues le 21 avril, 28 avril et le 5 mai 2026

Vous pouvez venir avec votre propre vélo ou non. Nous en préterons sur place.

inscription et détails auprès de la cyclofficine d’angoulême, en partenariat avec la MJC Mosaïque.

MJC Mosaïque 17 Rue Antoine de Saint-Exupéry 16000 Angoulême Angoulême 16000 La Grande Garenne Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cyclofficinedangouleme@gmail.com »}]

3 séances de remise en selle à destination des femmes