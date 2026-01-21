L’Alpha M… Le piano Médiathèque de l’Alpha Angoulême
L’Alpha M… Le piano Médiathèque de l’Alpha Angoulême samedi 18 avril 2026.
L’Alpha M… Le piano
Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Anne-Gabrielle Cazenave, musicienne, pianiste et chanteuse, vous propose de découvrir le piano à travers un moment musical vivant et accessible. Jeux musicaux et explications sur l’instrument se mêlent pour un moment de partage destiné à tous les publics.
.
Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musician, pianist and singer Anne-Gabrielle Cazenave invites you to discover the piano through a lively and accessible musical experience. Musical games and explanations of the instrument are combined for a moment of sharing for all audiences.
L’événement L’Alpha M… Le piano Angoulême a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême