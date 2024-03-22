Parcours de running au bord de l’eau 7 km Angoulême Charente

Parcours de running au bord de l’eau 7 km 2, Place de Bourgine 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Au départ de l’île de Bourgine, empruntant passages escarpés et escaliers, ce circuit vous mènera au jardin vert et dans le Vieil Angoulême, pour redescendre vers le fleuve par Port l’Houmeau.

+33 5 45 92 43 14

English :

Departing from the Ile de Bourgine, this tour takes in steep passages and staircases to the Jardin Vert and Old Angoulême, before descending to the river via Port l?Houmeau.

Deutsch :

Dieser Rundgang beginnt auf der Île de Bourgine und führt Sie über steile Passagen und Treppen zum Jardin vert und durch die Altstadt von Angoulême, um dann über Port l’Houmeau wieder zum Fluss hinunterzusteigen.

Italiano :

Partendo dall’Ile de Bourgine, questo percorso si snoda attraverso ripidi passaggi e scalinate fino al Jardin Vert e alla Vecchia Angoulême, prima di scendere al fiume attraverso Port l’Houmeau.

Español :

Partiendo de la isla de Bourgine, esta ruta recorre empinados pasajes y escaleras hasta el Jardin Vert y la Vieja Angulema, antes de descender al río por Port l’Houmeau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme