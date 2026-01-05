Jeudi midi Paris célèbre les arts d’Afrique et d’Océanie Rue Corneille Angoulême

Jeudi midi Paris célèbre les arts d’Afrique et d’Océanie

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Début : 2026-04-16 12:15:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Every Thursday, from 12:15 to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.

