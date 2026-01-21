Rencontre avec Flore Vesco Médiathèque L’Alpha Angoulême
Rencontre avec Flore Vesco Médiathèque L’Alpha Angoulême mercredi 27 mai 2026.
Rencontre avec Flore Vesco
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Rencontre avec la virtuose Flore Vesco. Entre romans d’aventures et revisite des contes de fées, venez découvrir l’univers de cette autrice récompensée par de nombreux prix littéraires jeunesse.
.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet virtuoso Flore Vesco. Between adventure novels and revisited fairy tales, come and discover the world of this award-winning author of children?s literature.
L’événement Rencontre avec Flore Vesco Angoulême a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême