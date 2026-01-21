Rencontre avec Flore Vesco Médiathèque L’Alpha Angoulême

Rencontre avec Flore Vesco

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Rencontre avec la virtuose Flore Vesco. Entre romans d’aventures et revisite des contes de fées, venez découvrir l’univers de cette autrice récompensée par de nombreux prix littéraires jeunesse.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Meet virtuoso Flore Vesco. Between adventure novels and revisited fairy tales, come and discover the world of this award-winning author of children?s literature.

