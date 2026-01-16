Diabolo Nef Coeur de gruyère bd, berthelot Angoulême
Diabolo Nef Coeur de gruyère bd, berthelot Angoulême mercredi 20 mai 2026.
Diabolo Nef Coeur de gruyère
bd, berthelot Espace Franquin Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
La musique et le conte accompagnent l’histoire de notre personnage, mammifère moelleux mi-louve, mi-lapin de couleur jaune poussin.
.
bd, berthelot Espace Franquin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music and storytelling accompany the story of our character, a fluffy, chick-yellow, half-wolf, half-rabbit mammal.
L’événement Diabolo Nef Coeur de gruyère Angoulême a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême