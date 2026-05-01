Conférence L’Église catholique à l’épreuve des totalitarismes Maison Diocésaine Angoulême

Angoulême

Conférence L’Église catholique à l’épreuve des totalitarismes

Maison Diocésaine 226 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26 22:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Une conférence pour comprendre comment l’Église catholique a traversé les grands bouleversements politiques du

XXe siècle, entre adaptation, dialogue et résistance, éclairée par l’historien Jacques Baudet.

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Maison Diocésaine 226 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 64 22 90 contact@forum-magdalena.fr

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English :

A conference to understand how the Catholic Church lived through the great political upheavals of the 20th century

Century, between adaptation, dialogue and resistance, illuminated by historian Jacques Baudet.

L’événement Conférence L’Église catholique à l’épreuve des totalitarismes Angoulême a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême