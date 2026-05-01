Conférence L’Église catholique à l’épreuve des totalitarismes Maison Diocésaine Angoulême
Conférence L’Église catholique à l’épreuve des totalitarismes Maison Diocésaine Angoulême mardi 26 mai 2026.
Angoulême
Conférence L’Église catholique à l’épreuve des totalitarismes
Maison Diocésaine 226 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26 22:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Une conférence pour comprendre comment l’Église catholique a traversé les grands bouleversements politiques du
XXe siècle, entre adaptation, dialogue et résistance, éclairée par l’historien Jacques Baudet.
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Maison Diocésaine 226 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 64 22 90 contact@forum-magdalena.fr
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English :
A conference to understand how the Catholic Church lived through the great political upheavals of the 20th century
Century, between adaptation, dialogue and resistance, illuminated by historian Jacques Baudet.
L’événement Conférence L’Église catholique à l’épreuve des totalitarismes Angoulême a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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