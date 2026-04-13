Concours d’éloquence en langue vivante étrangère, lycée Guez de Balzac, Angoulême

Concours d’éloquence en langue vivante étrangère Lundi 11 mai, 14h00 lycée Guez de Balzac Charente

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T16:00:00+02:00

Dans le cadre du Parcours Oralité et à l’occasion de la Journée européenne des langues, le Service Régional Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération (SRAREIC – Site de Poitiers), en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Charente (DSDEN 16), organise un concours d’éloquence en langue vivante étrangère (anglais, allemand, espagnol) à destination des élèves de troisième.

Les établissements souhaitant participer sont invités à sélectionner la meilleure production de leurs élèves sur le thème :

« Unie dans la diversité : comment la devise européenne favorise-t-elle l’union des peuples ? »

lycée Guez de Balzac Place Beaulieu 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/spip.php?article56 »}]

Concours destinés aux 3èmes en Charente

concours d’éloquence