Repas spectacle Le dernier banquet BP 40287 Angoulême

Angoulême

Repas spectacle Le dernier banquet

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Abonné 25 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-26

Une soirée digne d’un grand polar, l’humour anglais en plus. Au fil de ce dîner-spectacle participatif, et ponctué de quelques chansons, c’est vous qui allez enquêter pour découvrir l’assassin, forcément parmi nous…

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

An evening worthy of a great whodunit, but with a touch of English humor. During this participative dinner-show, punctuated by a few songs, you’ll be the one investigating to discover the murderer, inevitably among us?

L’événement Repas spectacle Le dernier banquet Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême