Repas spectacle Le dernier banquet BP 40287 Angoulême
Repas spectacle Le dernier banquet BP 40287 Angoulême mardi 26 mai 2026.
Angoulême
Repas spectacle Le dernier banquet
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Abonné 25 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-26
Une soirée digne d’un grand polar, l’humour anglais en plus. Au fil de ce dîner-spectacle participatif, et ponctué de quelques chansons, c’est vous qui allez enquêter pour découvrir l’assassin, forcément parmi nous…
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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
An evening worthy of a great whodunit, but with a touch of English humor. During this participative dinner-show, punctuated by a few songs, you’ll be the one investigating to discover the murderer, inevitably among us?
L’événement Repas spectacle Le dernier banquet Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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