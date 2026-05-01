Angoulême

Conférence Découvrir le Taoïsme

18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Stéphane Roy vous propose une traversée du TaoÏsme à partir du texte chinois lui-même, expliqué caractère par caractère.

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18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com

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English :

Stéphane Roy takes you on a journey through Taoism based on the Chinese text itself, explained character by character.

L’événement Conférence Découvrir le Taoïsme Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême