Conférence Découvrir le Taoïsme Angoulême
Conférence Découvrir le Taoïsme Angoulême mardi 19 mai 2026.
Angoulême
Conférence Découvrir le Taoïsme
18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Stéphane Roy vous propose une traversée du TaoÏsme à partir du texte chinois lui-même, expliqué caractère par caractère.
.
18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stéphane Roy takes you on a journey through Taoism based on the Chinese text itself, explained character by character.
L’événement Conférence Découvrir le Taoïsme Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Cycles de conférence -Les écoles Émile Cohl et MediaSchool Musée du Papier Angoulême 19 mai 2026
- Conférence Matisse la couleur sans limites Espace Franquin Angoulême 19 mai 2026
- Théâtre La tendresse BP 40287 Angoulême 20 mai 2026
- Diabolo Nef Coeur de gruyère bd, berthelot Angoulême 20 mai 2026
- Jeudi midi Danses d’Afrique l ’Afrique de l’Est. rue Corneille Angoulême 21 mai 2026