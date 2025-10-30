Théâtre La tendresse BP 40287 Angoulême

Angoulême

Théâtre La tendresse

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Reprise de ce spectacle qui avait tant séduit en 2023. En s’intéressant dans La Tendresse à la fabrique du masculin et au concept de virilité, Julie Berès frappe fort et juste, avec un humour totalement décapant !

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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

A revival of the show that so charmed audiences in 2023. In La Tendresse, Julie Berès takes a hard-hitting look at the factory of the masculine and the concept of virility, with a totally scathing sense of humor!

L’événement Théâtre La tendresse Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême