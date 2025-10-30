Théâtre La tendresse BP 40287 Angoulême
Théâtre La tendresse BP 40287 Angoulême mardi 19 mai 2026.
Angoulême
Théâtre La tendresse
BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Reprise de ce spectacle qui avait tant séduit en 2023. En s’intéressant dans La Tendresse à la fabrique du masculin et au concept de virilité, Julie Berès frappe fort et juste, avec un humour totalement décapant !
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BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
A revival of the show that so charmed audiences in 2023. In La Tendresse, Julie Berès takes a hard-hitting look at the factory of the masculine and the concept of virility, with a totally scathing sense of humor!
L’événement Théâtre La tendresse Angoulême a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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