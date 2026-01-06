Visite guidée Un mois Une rue Place Dunois Archives Municipales Angoulême
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
2026-05-27
Venez tout apprendre sur les rues de la ville au fil des années, des travaux jusqu’aux noms qui leurs furent donnés sans oublier les évènements ou personnages qui les marquèrent.
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
English :
Come and learn all about the city’s streets over the years, from their construction to the names they were given, not forgetting the events and people who left their mark.
