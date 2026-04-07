Angoulême

Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Itinéraires BD et histoire

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22

Grâce aux vélos à assistance électrique, partez à la découverte d’Angoulême accompagné d’un guide conférencière passionnée. Vous explorez la ville et ses pépites quasiment sans effort.

Les premières dates seront programmées en mai.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

With our electrically-assisted bicycles, you can explore Angoulême accompanied by a passionate tour guide. You’ll be able to explore the city and its treasures almost effortlessly.

The first dates will be scheduled in May.

L’événement Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Itinéraires BD et histoire Angoulême a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême