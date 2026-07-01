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AGENDA · Angoulême

Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare Angoulême

jeudi 23 juillet 2026 · Angoulême

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
20 20 20 2 adultes + 2 enfants (12 -18 ans. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l'office de tourisme.

Angoulême

Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare

Angoulême Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

2 adultes + 2 enfants (12 -18 ans. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l’office de tourisme.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Depuis le parvis de la gare jusqu’au plateau, de nombreuses œuvres bande dessinée jalonnent le parcours.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84  info@angouleme-tourisme.com

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English :

From the station plaza to the plateau, numerous comic book artworks line the route.

Reservations are required through the tourist office.

L’événement Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare Angoulême a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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