Informations pratiques

Angoulême

Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare

Angoulême Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

2 adultes + 2 enfants (12 -18 ans. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l’office de tourisme.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Depuis le parvis de la gare jusqu’au plateau, de nombreuses œuvres bande dessinée jalonnent le parcours.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

From the station plaza to the plateau, numerous comic book artworks line the route.

Reservations are required through the tourist office.

L’événement Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare Angoulême a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême