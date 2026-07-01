Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare Angoulême
jeudi 23 juillet 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare
Angoulême Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
2 adultes + 2 enfants (12 -18 ans. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l’office de tourisme.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Depuis le parvis de la gare jusqu’au plateau, de nombreuses œuvres bande dessinée jalonnent le parcours.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
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English :
From the station plaza to the plateau, numerous comic book artworks line the route.
Reservations are required through the tourist office.
L’événement Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints côté gare Angoulême a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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