Les beaux-arts des tout-petits Rue Corneille Angoulême

Angoulême

Les beaux-arts des tout-petits

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-18

Au dernier étage, un parcours ludique et sensible vous permettra de découvrir le musée en famille et accompagnés d’une médiatrice.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

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English :

On the top floor, a fun and engaging tour will allow you to explore the museum with your family, accompanied by a docent.

L’événement Les beaux-arts des tout-petits Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême