Les beaux-arts des tout-petits Rue Corneille Angoulême
Les beaux-arts des tout-petits Rue Corneille Angoulême mardi 4 août 2026.
Angoulême
Les beaux-arts des tout-petits
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-18
Au dernier étage, un parcours ludique et sensible vous permettra de découvrir le musée en famille et accompagnés d’une médiatrice.
.
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the top floor, a fun and engaging tour will allow you to explore the museum with your family, accompanied by a docent.
L’événement Les beaux-arts des tout-petits Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Jeudi midi Les dernières acquisitions du Musée rue Corneille Angoulême 25 juin 2026
- LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE CATHEDRALE SAINT PIERRE Angouleme 26 juin 2026
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême 26 juin 2026
- Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Place Saint Pierre Angoulême 26 juin 2026
- 3ème Fête de la bière & Produits du terroir Angoulême 27 juin 2026