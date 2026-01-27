Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine Parvis de la chapelle Angoulême
Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine Parvis de la chapelle Angoulême dimanche 15 février 2026.
Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine
Parvis de la chapelle 92 rue de Montmoreau Angoulême Charente
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Tarif réduit
2€ pour les apprentis de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA 3€ pour les Amis du patrimoine, Pass Découverte
2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01
Une sainte-chapelle en Angoumois !
Visite guidée tout public de la chapelle et de la crypte, en compagnie d’un(e) guide conférencier(ière) du Service Pays d’Art et d’Histoire.
Sans réservation.
Parvis de la chapelle 92 rue de Montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr
English :
A holy chapel in Angoumois!
Guided tour of the chapel and crypt for the general public, accompanied by a guide from the Pays d’Art et d’Histoire department.
No reservation required.
