Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine Parvis de la chapelle Angoulême

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine

Parvis de la chapelle 92 rue de Montmoreau Angoulême Charente

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Tarif réduit

2€ pour les apprentis de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA 3€ pour les Amis du patrimoine, Pass Découverte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01

Une sainte-chapelle en Angoumois !



Visite guidée tout public de la chapelle et de la crypte, en compagnie d’un(e) guide conférencier(ière) du Service Pays d’Art et d’Histoire.



Sans réservation.

.

Parvis de la chapelle 92 rue de Montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A holy chapel in Angoumois!



Guided tour of the chapel and crypt for the general public, accompanied by a guide from the Pays d’Art et d’Histoire department.



No reservation required.

L’événement Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine Angoulême a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême