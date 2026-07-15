Informations pratiques

Angoulême

Visite guidée Cathédrale Saint-Pierre, chef d’oeuvre de l’art roman

Angoulême Charente

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

C’est l’un des sites majeurs de la ville pour son exceptionnel intérêt architectural. Bâtie au XIIe siècle, elle offre un riche programme sculpté sur sa façade.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

It is one of the city’s major landmarks due to its exceptional architectural interest. Built in the 12th century, its façade features a wealth of sculptural detail.

Reservations are required through the tourist office.

L’événement Visite guidée Cathédrale Saint-Pierre, chef d’oeuvre de l’art roman Angoulême a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême