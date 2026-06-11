Les Beaux Jours Les Parenthèses Entre chiens et louves Angoulême
Les Beaux Jours Les Parenthèses Entre chiens et louves Angoulême lundi 20 juillet 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours Les Parenthèses Entre chiens et louves
Jardin Vert Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Julie Nakache, Troy Von Balthazar et François Pierre Fol proposent une lecture musicale du recueil Entre Chiens et Louves . Ce texte creuse les thèmes la voix des femmes, leur force créatrice, à la chair et à l’amour.
.
Jardin Vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Julie Nakache, Troy Von Balthazar and François Pierre Fol offer a musical reading of the collection Entre Chiens et Louves . The text explores the themes of women’s voices, their creative power, flesh and love.
L’événement Les Beaux Jours Les Parenthèses Entre chiens et louves Angoulême a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Visite guidée de l’exposition chercheurs de Dinos Square Girard II Angoulême 11 juin 2026
- Journée de la Gendarmerie, Angoulême, Angoulême 13 juin 2026
- Journées de l’archéologie Square Girard II Angoulême 13 juin 2026
- Exposition Cartes marines Musée du Papier Angoulême 13 juin 2026
- Soirée d’ouverture des Soirs Bleus à Angoulême Angoulême 13 juin 2026