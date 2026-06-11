Les Beaux Jours Les Parenthèses Entre chiens et louves Angoulême lundi 20 juillet 2026.

Angoulême

Les Beaux Jours Les Parenthèses Entre chiens et louves

Jardin Vert Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Julie Nakache, Troy Von Balthazar et François Pierre Fol proposent une lecture musicale du recueil Entre Chiens et Louves . Ce texte creuse les thèmes la voix des femmes, leur force créatrice, à la chair et à l’amour.

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Jardin Vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

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English :

Julie Nakache, Troy Von Balthazar and François Pierre Fol offer a musical reading of the collection Entre Chiens et Louves . The text explores the themes of women’s voices, their creative power, flesh and love.

L’événement Les Beaux Jours Les Parenthèses Entre chiens et louves Angoulême a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême