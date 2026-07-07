Visite contée de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier Vaisseau Moebius Angoulême
mardi 21 juillet 2026 · Vaisseau Moebius · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite contée de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier
Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Enfant accompagné d’un adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Les personnages de Benjamin Rabier ont besoin d’aide pour être les plus beaux au carnaval des animaux ! Une visite contée et musicale pour découvrir son premier bestiaire haut en couleur.
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Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org
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English :
Benjamin Rabier’s characters need help to be the most beautiful at the Carnival of the Animals! A storytelling and musical tour to discover his first colorful bestiary.
L’événement Visite contée de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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