Visite contée de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier Vaisseau Moebius Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Visite contée de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant accompagné d’un adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Les personnages de Benjamin Rabier ont besoin d’aide pour être les plus beaux au carnaval des animaux ! Une visite contée et musicale pour découvrir son premier bestiaire haut en couleur.

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Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org

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English :

Benjamin Rabier’s characters need help to be the most beautiful at the Carnival of the Animals! A storytelling and musical tour to discover his first colorful bestiary.

L’événement Visite contée de l’exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême