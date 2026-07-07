Les Curioz’été IUT d’Angoulême Angoulême
mercredi 8 juillet 2026 · IUT d'Angoulême · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Les Curioz’été
IUT d’Angoulême 4 Avenue de Varsovie Angoulême Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-08
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-08
Jouez avec les sciences ! Des bulles, de la chimie, de la lumière, des planètes, des maths (mais magiques), etc. sont au rendez-vous !
Présence d’un adulte obligatoire jusqu’à 7 ans.
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IUT d’Angoulême 4 Avenue de Varsovie Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 33 08 delegations.charentes@emf.ccsti.eu
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English :
Have fun with science! Bubbles, chemistry, light, planets, math (but the magical kind), and more await you!
An adult must accompany children under 7.
L’événement Les Curioz’été Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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