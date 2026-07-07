Les Curioz’été IUT d’Angoulême Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Les Curioz’été

IUT d’Angoulême 4 Avenue de Varsovie Angoulême Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-08

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-08

Jouez avec les sciences ! Des bulles, de la chimie, de la lumière, des planètes, des maths (mais magiques), etc. sont au rendez-vous !



Présence d’un adulte obligatoire jusqu’à 7 ans.

.

IUT d’Angoulême 4 Avenue de Varsovie Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 33 08 delegations.charentes@emf.ccsti.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have fun with science! Bubbles, chemistry, light, planets, math (but the magical kind), and more await you!

An adult must accompany children under 7.

L’événement Les Curioz’été Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême