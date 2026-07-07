UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angoulême

Visite flash du musée de la BD Quai de la Charente Angoulême

mercredi 8 juillet 2026 · Quai de la Charente · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Quai de la Charente
Adresse
Musée de la Bande Dessinée
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Visite flash du musée de la BD

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Pour les visiteurs en quête d’une découverte rapide mais enrichissante, des visites flash sont proposées trois fois par semaine.
  .

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65  contact@citebd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For visitors looking for a quick but enriching experience, flash tours are offered three times a week.

L’événement Visite flash du musée de la BD Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Angoulême (Charente)