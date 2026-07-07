Visite flash du musée de la BD Quai de la Charente Angoulême

mercredi 8 juillet 2026 · Quai de la Charente · Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Visite flash du musée de la BD

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Pour les visiteurs en quête d’une découverte rapide mais enrichissante, des visites flash sont proposées trois fois par semaine.

.

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For visitors looking for a quick but enriching experience, flash tours are offered three times a week.

L’événement Visite flash du musée de la BD Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême