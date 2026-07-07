Visite flash du musée de la BD Quai de la Charente Angoulême
mercredi 8 juillet 2026 · Quai de la Charente · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite flash du musée de la BD
Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Pour les visiteurs en quête d’une découverte rapide mais enrichissante, des visites flash sont proposées trois fois par semaine.
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Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org
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English :
For visitors looking for a quick but enriching experience, flash tours are offered three times a week.
L’événement Visite flash du musée de la BD Angoulême a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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