Les Beaux Jours / Mercredis malins Atelier origami Les milles grues de Sadako Sasaki Musée du Papier Angoulême mercredi 8 juillet 2026.

Angoulême

Les Beaux Jours / Mercredis malins Atelier origami Les milles grues de Sadako Sasaki

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Après avoir découvert l’histoire de Sadako Sasaki, réalise une grue en papier, véritable symbole de paix.

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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

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English :

After learning about Sadako Sasaki’s story, make a paper crane, a true symbol of peace.

L’événement Les Beaux Jours / Mercredis malins Atelier origami Les milles grues de Sadako Sasaki Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême