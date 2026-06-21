Les Beaux Jours / Mercredis malins Atelier origami Les milles grues de Sadako Sasaki Musée du Papier Angoulême
Les Beaux Jours / Mercredis malins Atelier origami Les milles grues de Sadako Sasaki Musée du Papier Angoulême mercredi 8 juillet 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours / Mercredis malins Atelier origami Les milles grues de Sadako Sasaki
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Après avoir découvert l’histoire de Sadako Sasaki, réalise une grue en papier, véritable symbole de paix.
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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
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English :
After learning about Sadako Sasaki’s story, make a paper crane, a true symbol of peace.
L’événement Les Beaux Jours / Mercredis malins Atelier origami Les milles grues de Sadako Sasaki Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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