Jeudi midi Les dernières acquisitions du Musée rue Corneille Angoulême
Début : 2026-06-25 12:15:00
2026-06-25
Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner.
rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
Every Thursday, from 12:15 to 1pm, we offer a focus on a theme related to current events at the museum or the collections: a pleasant way to make the most of your lunch break.
