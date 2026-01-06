Cycles de conférences Les chais Magelis Musée du Papier Angoulême

Cycles de conférences Les chais Magelis

Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2026-06-09 15:00:00

2026-06-09

Cycles de conférences sur Les métamorphoses des sites industriels Charentais.

Musée du Papier 134 Rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

English :

Lecture series on the metamorphosis of Charente’s industrial sites.

