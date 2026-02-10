Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints Angoulême
Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints Angoulême jeudi 12 mars 2026.
Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints
Angoulême Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 14:30:00
fin : 2026-03-26 16:00:00
Date(s) :
2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26
Des fresques aux couleurs de la BD s’affichent sur les murs de la capitale du 9ème art ainsi que des œuvres de différents artistes du Street Art…
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Frescoes in the colors of the comic strip can be seen on the walls of the capital of 9th art, along with works by various street art artists?
Reservations required at the tourist office.
L’événement Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints Angoulême a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême