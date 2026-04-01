Théâtre de marionnettes Somnélie Cie Marionnettes d’Angoulême Angoulême

Angoulême

Théâtre de marionnettes Somnélie

Cie Marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-13

Lumière tamisée, coussins confortables, jeux d’ombres et atmosphère oniriques, Blandine & Emeline vous embarquent pour une expérience autant visuelle que sonore.



Somnélie est une sieste musicale contemplative pour les grands et les petits de 0 à 4 ans.

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Cie Marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56

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English :

With subdued lighting, comfortable cushions, shadow play and a dreamlike atmosphere, Blandine & Emeline take you on a visual and aural experience.



Somnélie is a contemplative musical siesta for adults and children aged 0 to 4.

L’événement Théâtre de marionnettes Somnélie Angoulême a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême