Théâtre de marionnettes Somnélie Cie Marionnettes d’Angoulême Angoulême
Théâtre de marionnettes Somnélie Cie Marionnettes d’Angoulême Angoulême mercredi 10 juin 2026.
Angoulême
Théâtre de marionnettes Somnélie
Cie Marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-13
Lumière tamisée, coussins confortables, jeux d’ombres et atmosphère oniriques, Blandine & Emeline vous embarquent pour une expérience autant visuelle que sonore.
Somnélie est une sieste musicale contemplative pour les grands et les petits de 0 à 4 ans.
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Cie Marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56
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English :
With subdued lighting, comfortable cushions, shadow play and a dreamlike atmosphere, Blandine & Emeline take you on a visual and aural experience.
Somnélie is a contemplative musical siesta for adults and children aged 0 to 4.
L’événement Théâtre de marionnettes Somnélie Angoulême a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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