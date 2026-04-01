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Théâtre de marionnettes Somnélie Cie Marionnettes d’Angoulême Angoulême

Théâtre de marionnettes Somnélie Cie Marionnettes d’Angoulême Angoulême mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Cie Marionnettes d'Angoulême

Adresse : 6 passage Marengo

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : 2026-06-10T

Fin : 2026-06-10T

Tarif :

Angoulême

Théâtre de marionnettes Somnélie

Cie Marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10 2026-06-13

Lumière tamisée, coussins confortables, jeux d’ombres et atmosphère oniriques, Blandine & Emeline vous embarquent pour une expérience autant visuelle que sonore.

Somnélie est une sieste musicale contemplative pour les grands et les petits de 0 à 4 ans.
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Cie Marionnettes d’Angoulême 6 passage Marengo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56 

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English :

With subdued lighting, comfortable cushions, shadow play and a dreamlike atmosphere, Blandine & Emeline take you on a visual and aural experience.

Somnélie is a contemplative musical siesta for adults and children aged 0 to 4.

L’événement Théâtre de marionnettes Somnélie Angoulême a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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