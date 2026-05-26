Angoulême

Tournoi Open Angoulême

rue Paul Vieille Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-10

Le Tennis Club Municipal d’Angoulême vous donne rendez-vous pour un tournoi exceptionnel. Nous vous attendons nombreux pour encourager les joueurs et partager de grands moments de sport !

.

rue Paul Vieille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 94 98 tcma.angouleme@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tennis Club Municipal d?Angoulême invites you to an exceptional tournament. We look forward to seeing you there to cheer on the players and share some great sporting moments!

L’événement Tournoi Open Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême