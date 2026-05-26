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Tournoi Open Angoulême Angoulême

Tournoi Open Angoulême Angoulême mercredi 10 juin 2026.

Adresse : rue Paul Vieille

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Angoulême

Tournoi Open Angoulême

rue Paul Vieille Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-10

Le Tennis Club Municipal d’Angoulême vous donne rendez-vous pour un tournoi exceptionnel. Nous vous attendons nombreux pour encourager les joueurs et partager de grands moments de sport !
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rue Paul Vieille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 94 98  tcma.angouleme@orange.fr

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English :

The Tennis Club Municipal d?Angoulême invites you to an exceptional tournament. We look forward to seeing you there to cheer on the players and share some great sporting moments!

L’événement Tournoi Open Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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