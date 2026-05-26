Tournoi Open Angoulême Angoulême
Tournoi Open Angoulême Angoulême mercredi 10 juin 2026.
Angoulême
Tournoi Open Angoulême
rue Paul Vieille Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-10
Le Tennis Club Municipal d’Angoulême vous donne rendez-vous pour un tournoi exceptionnel. Nous vous attendons nombreux pour encourager les joueurs et partager de grands moments de sport !
.
rue Paul Vieille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 94 98 tcma.angouleme@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tennis Club Municipal d?Angoulême invites you to an exceptional tournament. We look forward to seeing you there to cheer on the players and share some great sporting moments!
L’événement Tournoi Open Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Fête de l’arbre et de la nature Balade au crépuscule dans le Bois de St Martin Angoulême 29 mai 2026
- Angoulême Vintage Days 1er édition Angoulême 30 mai 2026
- Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix Angoulême 30 mai 2026
- Exposition Les Trésors des collections Quai de la Charente Angoulême 30 mai 2026
- Rallye pédestre Il était une fois Angoulême… Angoulême 30 mai 2026