Angoulême

Fête de l’arbre et de la nature Balade au crépuscule dans le Bois de St Martin

Plaine de jeux de Ma Campagne Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir les mystères et les légendes de la forêt puis assistez à une dégustation animée par l’association Vivant.es et le CETEF.

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Plaine de jeux de Ma Campagne Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 19 37 dte@mairie-angouleme.fr

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English :

Come and discover the mysteries and legends of the forest, followed by a tasting hosted by the Vivant.es association and CETEF.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Balade au crépuscule dans le Bois de St Martin Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême