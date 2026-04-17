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Fête de l’arbre et de la nature Balade au crépuscule dans le Bois de St Martin Angoulême

Fête de l’arbre et de la nature Balade au crépuscule dans le Bois de St Martin Angoulême vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Plaine de jeux de Ma Campagne

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Angoulême

Fête de l’arbre et de la nature Balade au crépuscule dans le Bois de St Martin

Plaine de jeux de Ma Campagne Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Venez découvrir les mystères et les légendes de la forêt puis assistez à une dégustation animée par l’association Vivant.es et le CETEF.
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Plaine de jeux de Ma Campagne Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 19 37  dte@mairie-angouleme.fr

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English :

Come and discover the mysteries and legends of the forest, followed by a tasting hosted by the Vivant.es association and CETEF.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Balade au crépuscule dans le Bois de St Martin Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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