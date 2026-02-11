Exposition Les Trésors des collections Quai de la Charente Angoulême

Exposition Les Trésors des collections

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-05-30

Pour entièrement se réinventer, une transformation de l’espace muséal va s’opérer sans jamais fermer ses portes jusqu’au 30 juin 2026.

.

Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In order to completely reinvent itself, the museum will be transformed without ever closing its doors until June 30, 2026.

L’événement Exposition Les Trésors des collections Angoulême a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême