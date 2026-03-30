Angoulême Vintage Days 1er édition

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Faire revivre le temps d un week-end la période vintage qui s étend de 1940 à 1979 a travers des expositions de véhicules à 2, 4 ou 6 roues.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 77 43 13 angouleme16.vintagedays@orange.fr

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English :

For a weekend, bring back to life the vintage period from 1940 to 1979 through exhibitions of 2, 4 and 6-wheeled vehicles.

L’événement Angoulême Vintage Days 1er édition Angoulême a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême