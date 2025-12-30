Rencontre Dernier regard pour Didier Serplet Square Girard II Angoulême
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Début : 2026-05-28 12:15:00
fin : 2026-05-28
2026-05-28
Compagnon de route depuis près de 50 ans du Musée d’Angoulême, l’artiste Didier Serplet clôturera, le 28 mai, sa carrière et son dialogue artistique avec le Musée lors d’une journée événement.
Square Girard II Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
English :
On May 28, Didier Serplet, an artist who has been a partner of the Musée d?Angoulême for almost 50 years, will bring his career and artistic dialogue with the museum to a close with a day-long event.
