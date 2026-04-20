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Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix Angoulême

Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix Angoulême samedi 30 mai 2026.

Adresse : Parking de Bourgines

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Angoulême

Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix

Parking de Bourgines Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Château de la Pouyade, le Domaine de l’Houmelet et le Logis de la Buzinie vous ouvrent leurs portes pour une visite en présence des propriétaires.

Inscription obligatoire.
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Parking de Bourgines Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 95 93  contact@caue16.fr

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English :

Château de la Pouyade, Domaine de l’Houmelet and Logis de la Buzinie open their doors to you for a visit in the presence of the owners.

Registration required.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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