Angoulême

Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix

Parking de Bourgines Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Château de la Pouyade, le Domaine de l’Houmelet et le Logis de la Buzinie vous ouvrent leurs portes pour une visite en présence des propriétaires.



Inscription obligatoire.

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Parking de Bourgines Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 95 93 contact@caue16.fr

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English :

Château de la Pouyade, Domaine de l’Houmelet and Logis de la Buzinie open their doors to you for a visit in the presence of the owners.



Registration required.

L’événement Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême