Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix Angoulême
Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix Angoulême samedi 30 mai 2026.
Angoulême
Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix
Parking de Bourgines Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Château de la Pouyade, le Domaine de l’Houmelet et le Logis de la Buzinie vous ouvrent leurs portes pour une visite en présence des propriétaires.
Inscription obligatoire.
.
Parking de Bourgines Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 95 93 contact@caue16.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Château de la Pouyade, Domaine de l’Houmelet and Logis de la Buzinie open their doors to you for a visit in the presence of the owners.
Registration required.
L’événement Fête de l’arbre et de la nature Visites des Arbres Remarquables entre Champniers et Saint Yrieix Angoulême a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Théâtre d’improvisation Les improglios MJC Rives de Charente Angoulême 21 avril 2026
- Remise en selle pour les femmes, MJC Mosaïque, Angoulême 21 avril 2026
- Théâtre Fire of emotions Niagara 3000 BP 40287 Angoulême 21 avril 2026
- Théâtre La lampe d’après Aladin BP 40287 Angoulême 21 avril 2026
- Visite guidée Un mois Une rue Rue Angel Albert Archives Municipales Angoulême 22 avril 2026