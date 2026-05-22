Angoulême

Rallye pédestre Il était une fois Angoulême…

Place New York Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez passer un après-midi ludique, culturel et solidaire. Par équipe, vous découvrirez Angoulême d’hier et d’aujourd’hui à travers un challenge d’une série d’étapes et d’épreuves. Votre inscription sera reversée au profit de l’association AHVEC.

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Place New York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 26 87 98 nbarrere@ahvec.org

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English :

Come and enjoy an afternoon of fun, culture and solidarity. In teams, you’ll discover the Angoulême of yesterday and today through a series of stages and challenges. Your registration fee will be donated to the AHVEC association.

L’événement Rallye pédestre Il était une fois Angoulême… Angoulême a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême