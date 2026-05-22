Rallye pédestre Il était une fois Angoulême… Angoulême
Rallye pédestre Il était une fois Angoulême… Angoulême samedi 30 mai 2026.
Angoulême
Rallye pédestre Il était une fois Angoulême…
Place New York Angoulême Charente
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez passer un après-midi ludique, culturel et solidaire. Par équipe, vous découvrirez Angoulême d’hier et d’aujourd’hui à travers un challenge d’une série d’étapes et d’épreuves. Votre inscription sera reversée au profit de l’association AHVEC.
.
Place New York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 26 87 98 nbarrere@ahvec.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an afternoon of fun, culture and solidarity. In teams, you’ll discover the Angoulême of yesterday and today through a series of stages and challenges. Your registration fee will be donated to the AHVEC association.
L’événement Rallye pédestre Il était une fois Angoulême… Angoulême a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême 22 mai 2026
- Festival Hors-Jeux #4 Angoulême 22 mai 2026
- Rencontre Le masque et la bulle Angoulême 22 mai 2026
- Concert Mute BP 40287 Angoulême 23 mai 2026
- Nuit Européenne des musées Visite des réserves au musée de la Cité Quai de la Charente Angoulême 23 mai 2026